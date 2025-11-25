В Ненецком АО спасателям с 15-летним стажем установили ежемесячную соцвыплату

Ее размер составит 15 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Окружные спасатели с 15-летним стажем получат дополнительную социальную поддержку из бюджета Ненецкого автономного округа. Соответствующий закон приняли на сессии собрания депутатов НАО, сообщается в Telegram-канале парламента.

Сотрудники МЧС России имеют право на льготную пенсию согласно законодательству РФ. При этом местные спасатели не входят в структуру МЧС России и такими привилегиями не обладают. Ежемесячная выплата поддержит окружных специалистов и уменьшит отток кадров.

"С 1 января 2026 года спасатели и другие работники аварийно-спасательных служб округа, имеющие стаж работы не менее 15 лет и достигшие 40-летнего возраста, будут получать ежемесячную социальную выплату в размере 15 тыс. рублей", - сказано в сообщении.