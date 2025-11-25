В ДНР начала работу единая диспетчерская служба по вопросам ЖКХ

Пока она функционирует в тестовом режиме

Редакция сайта ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Единая диспетчерская служба по вопросам ЖКХ начала свою работу в ДНР. Она функционирует в тестовом режиме, доступна жителям Донецка и Харцызска, сообщил в своем Telegram-канале руководитель регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Алексей Муратов.

"В тестовом режиме она уже работает в Донецке и Харцызске. Вскоре дозвониться в кол-центр по многоканальному телефону 113 смогут и жители Иловайска, Шахтерска, Ясиноватой, Макеевки", - отметил Муратов.

На горячую линию могут звонить те, кто столкнулся с проблемами в коммунальной сфере. Жителям районов республики, которые еще не обслуживает единая диспетчерская служба, предлагают обращаться в Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ДНР.