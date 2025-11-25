РПЦ: недостаток знаний о религии упрощает вовлечение подростков в диверсии

Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе напомнил о борьбе западных структур с введением курсов о традиционных религиях в российскую образовательную среду

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Слабое знакомство с православием и другими традиционными религиями упрощает использование подростков в диверсиях против храмов, рост знаний в этой области поможет избежать подобных атак в дальнейшем. Об этом ТАСС заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Ранее ФСБ задержала подростка по подозрению в подготовке теракта на территории православного храма в Калининградской области по заданию украинских кураторов.

"Попытки использовать российских подростков для диверсий против храмов - часть стратегии, направленной на подрыв единства российского общества. Чем больше наше молодое поколение будет знать о православии, а также и других традиционных религиях, тем более крепким будет иммунитет против таких попыток", - сказал Кипшидзе.

Он напомнил о борьбе западных структур с введением курсов о традиционных религиях в российскую образовательную среду. "Я прекрасно помню, сколько ресурсов тратили евроатлантические структуры для компрометации инициативы Святейшего Патриарха Кирилла, направленной на изучение знаний о религии в школе. Для этого использовались в том числе российские сторонники зачистки российского образования от любых знаний о религиозной идентичности", - добавил собеседник агентства.

"Слава Богу, этим планам не удалось сбыться. Подавляющее большинство российских подростков знакомы с традиционными религиями, и им не придет в голову совершить теракт против храма, равно как и других религиозных зданий", - заключил Кипшидзе.