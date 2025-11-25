В Кабардино-Балкарии откроют проектный офис "Умного города"

Цифровая система позволит усовершенствовать дорожную и транспортную инфраструктуры

НАЛЬЧИК, 25 ноября. /ТАСС/. Проектный офис цифровой системы "Умный город", которая позволит усовершенствовать дорожную и транспортную инфраструктуры, появится в Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом сообщил глава республики Казбек Коков.

"Продолжим развивать у себя дорожную инфраструктуру, систему общественного транспорта, парковок, совершенствовать градостроительную политику, внедрять компоненты цифровой системы "Умный город". Это многоотраслевая, комплексная деятельность. На первом, организационном этапе поручил создать проектный офис. Он запустит необходимую документационную, структурную работу, свяжет уже существующие институты и ресурсы, будет координировать общий процесс", - рассказал Коков.

Глава региона провел совещание с представителями министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР и администрации Нальчика по итогам рабочей поездки в мэрию Москвы. Специалисты изучили столичный опыт развития инфраструктуры, комфортной городской среды.

"В перспективе результатом этой инициативы должна стать более эффективная организация систем жизнеобеспечения, инфраструктуры, градостроительства в столице республики, других городах и населенных пунктах Кабардино-Балкарии", - добавил Коков.