Посол РФ надеется, что памятник Достоевскому в Дрездене будет доступен обществу

Сергей Нечаев отметил значимость литературного наследия писателя

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 25 ноября. /ТАСС/. Посол России в Германии Сергей Нечаев во время рабочей поездки в Дрезден посетил место временного хранения памятника Федору Михайловичу Достоевскому и выразил надежду на то, что монумент снова станет доступен общественности. Как уточнило посольство РФ в ФРГ, до июля 2025 года монумент находился на западном берегу Эльбы, рядом с международным конгресс-центром.

"Мне бы хотелось, чтобы памятник был действительно общественно доступным, чтобы нашлось такое место, куда могли бы прийти и поклониться великому писателю России и мира", - отметил Нечаев. Его слова приводит дипмиссия. "Тем, кто продолжает искать достойное пространство для установки памятника, хотелось бы пожелать найти решение, которое органично впишется в городской пейзаж и будет отвечать ожиданиям и потребностям ценителей его творчества", - добавил он.

В середине августа Немецко-русский институт культуры Дрездена, владелец монумента, после многочисленных обращений обеспокоенных жителей и поклонников творчества писателя опубликовал заявление, в котором обосновал решение убрать памятник строительными работами по расширению саксонского ландтага. Они должны быть завершены к 2030 году. В институте заверили, что обязательно найдут новое временное место для установки памятника и что после завершения работ его вернут на свое старое место.

Посол подчеркнул значимость литературного наследия писателя. "Речь идет о великом русском писателе, который является всемирным достоянием. Федор Михайлович Достоевский очень популярен в Германии - его произведения широко известны и переведены прежде всего на немецкий язык. Именно здесь были созданы многие его романы - "Игрок", "Бесы" и другие", - напомнил дипломат, обратив внимание на то, что у писателя в Германии огромное число поклонников.

Достоевский нигде так долго и часто не останавливался за границей, как в Дрездене. Столицу Саксонии он впервые посетил в 1862 году, а затем заехал туда в октябре 1863 года. В апреле 1867 писатель приехал на два месяца в метрополию на Эльбе со своей женой Анной Григорьевной, а потом, с 1869 года, семья Достоевских жила в Дрездене почти два года. Там в сентябре 1869 родилась дочка Люба. В Дрездене Достоевский написал романы "Вечный муж" и "Бесы".

Памятник был создан российским скульптором Александром Рукавишниковым, относится к числу наиболее ярких изображений Достоевского. Его официальное открытие состоялось 10 октября 2006 года в присутствии президента России Владимира Путина и тогдашнего канцлера Германии Ангелы Меркель. В выставочном зале Библиотеки имени Ф. М. Достоевского Немецко-русского института культуры в Дрездене в настоящее время действует экспозиция, посвященная истории создания этого памятника.