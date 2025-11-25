Путин: "Российская студенческая весна" объединяет талантливую молодежь страны

Президент РФ пожелал участникам, организаторам и гостям фестиваля успехов и всего наилучшего

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Ильин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXXIII всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", отметив его впечатляющую программу.

"Более тридцати лет ваш замечательный проект объединяет талантливую, увлеченную, щедрую на яркие, интересные идеи молодежь из разных регионов страны, создает на своих площадках незабываемую атмосферу творчества, вдохновения и дружеского общения. Уверен, что сегодня даже осенняя погода не сможет изменить ваш позитивный весенний настрой", - говорится в послании президента, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства отметил впечатляющую программу мероприятия. Он подчеркнул, что зрителям и экспертам форума предстоит оценить студенческие работы, в том числе по таким направлениям, как музыка и хореография, театральное искусство и дизайн.

"И конечно, отрадно, что на нынешнем фестивале многие выступления участников будут посвящены Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы", - добавил президент.

Путин пожелал участникам, организаторам и гостям успехов и всего наилучшего.

XXXIII всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" среди вузов пройдет с 25 по 29 ноября 2025 года в Казани. В 2025 году фестиваль пройдет под слоганом "Весна всегда" и будет приурочен к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие соберет более 2 тыс. талантливых студентов из 82 регионов страны.