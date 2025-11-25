В Крыму предложили внести в план по Украине возмещение ущерба за блокаду

Объем требований к Киеву оценивается в 9,7 трлн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Требование о компенсации со стороны Украины за блокады Крымского полуострова стоит внести в обсуждаемое мирное соглашение, так как это позволит привлечь внимание мировой общественности к преступлениям Украины и создаст прецедент, который в будущем заставит политиков задуматься о последствиях при попытках устроить геноцид, заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия-24".

"Сейчас политически сформировалось окно возможностей, как мне кажется: в том плане, что мирные переговоры находятся в эпицентре общественного внимания. <...> Ущерб, нанесенный Крыму до СВО - вот эта тема вполне могла бы быть двадцать девятым пунктом мирного плана, и это было бы очень справедливо. И это был бы очень хороший урок всем в мире в дальнейшем не заниматься попыткой геноцида своих собственных территорий, своего собственного народа, нанесения ущерба таких масштабов", - сказал Константинов.

Он уточнил, что объем требований к Украине оценивается в 9,7 трлн рублей. Константинов выразил надежду на поддержку федеральных министерств и ведомств для истребования этих средств.

"Признание этих исков - это признание того, что <…> хотели нас уничтожить. И может быть, многим [за рубежом это] откроет глаза на то, почему вообще СВО началась: потому что геноцид был по отношению к Крыму - попытка уничтожить, геноцид по отношению к Донбассу. Вот с чего все начиналось. Поэтому, мне кажется, в этом смысле иски имеют очень сильную сторону", - добавил политик.

О блокадах Крыма

Украина в мае 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией в результате проведенного на полуострове референдума, перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Кроме того, в ноябре 2015 года были прекращены поставки электроэнергии на полуостров. В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС. СК РФ возбудил уголовное дело по статье 358 УК РФ (экоцид). В Крыму рассчитывают, что к ответственности будут привлечены те, кто подстрекал к организации блокад и участвовал в этом.

Ранее суды Крыма удовлетворили в полном объеме иски к властям Украины об ущербе республики от блокад полуострова: от водной блокады к Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и Государственному агентству водных ресурсов Украины на 2,5 трлн рублей и от энергетической блокады к Минэнерго Украины на 3,15 трлн рублей. Председатель Госсовета региона Владимир Константинов сообщал, что Арбитражный суд Крыма удовлетворил 12 исков к властям Украины о получении компенсаций за нанесенный ущерб в результате водной и энергетической блокад на общую сумму более 5,3 млрд рублей.

Кроме того, предприниматели Республики Крым подали 28 исков в Арбитражный суд региона о получении компенсаций с властей Украины за нанесенный ущерб в результате водной блокады. Среди удовлетворенных исков наиболее крупные были поданы компаниями "Титановые инвестиции" (1,2 млрд рублей), "Яросвит-Агро" (854,4 млн рублей) и "Антей" (810,3 млн рублей).