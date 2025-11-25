В Северной Осетии на осетинском языке создадут службу аланским святым

С первыми итогами работы над богослужением 25 ноября ознакомились священнослужители на XIV Международных епархиальных Свято-Георгиевских чтениях "Православие. Этнос. Культура"

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 ноября. /ТАСС/. Служба аланским святым будет создана на осетинском языке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Северо-Осетинского госуниверситета по итогам Свято-Георгиевских чтений.

"Аланскому Богоявленскому женскому монастырю было дано послушание представить службу аланским святым на осетинском языке. В собор аланских святых входят древние святые или святые нового времени, аланы по происхождению или служившие на осетинской земле", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время удалось составить песнопения, написать Канон на осетинском языке.

Автором Канона стала монахиня Георгия из Аланского Богоявленского женского монастыря. Сестра перевела его также на церковно-славянский язык.

С первыми итогами работы над богослужением во вторник ознакомились священнослужители на XIV Международных епархиальных Свято-Георгиевских чтениях "Православие. Этнос. Культура". Мероприятия прошло в СОГУ. Также обсуждались вопросы взаимодействия православной веры, национальных традиций и культурного наследия народов Кавказа и России.