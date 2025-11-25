Гладков вручил награды бойцам белгородской самообороны

Решение о награждении принял президент России Владимир Путин

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 25 ноября. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил государственные и региональные награды 107 бойцам белгородской самообороны, сообщили в пресс-службе правительства Белгородской области. Решение о награждении членов белгородской самообороны принял президент России Владимир Путин.

Отряды самообороны созданы в регионе в ноябре 2022 года и выполняют задачи, связанные с безопасностью жителей: эвакуация из-под обстрелов, помощь раненым, патрулирование, разбор завалов.

"Как и во все времена, народное ополчение в минуты опасности для страны выходит на защиту родной земли. Это большая ответственность. За это время вы прошли через огромное число испытаний. К большому сожалению, много раненых, есть погибшие. Мы всегда будем помнить их героический подвиг", - отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба.

В периоды обострения ситуации на границе бойцы самообороны осуществляли транспортировку мирных граждан, доставку раненых в больницы, патрулирование, участвовали в разборе завалов. Они несут дежурства на важных объектах, снабжают жителей приграничья, прикрывают сотрудников ресурсоснабжающих организаций, принимают меры в случае обстрелов и ударов БПЛА, тушат пожары.

Более 2 тыс. бойцов самообороны отмечены наградами различных ведомств и региональными знаками отличия.