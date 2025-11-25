Утерянный орден Трудового Красного Знамени Пятигорска передадут в музей

По словам главы города Дмитрия Ворошилова, награда была найдена в одном из старых сейфов во время инвентаризации в администрации города

ПЯТИГОРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Орден Трудового Красного Знамени, которым был награжден город-курорт Пятигорск в 1980 году и который считался утерянным, был найден. Власти Пятигорска намерены передать орден в краеведческий музей, сообщил глава города-курорта Дмитрий Ворошилов в своем канале в мессенджере Max.

"Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 июля 1980 года город Пятигорск был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Долгое время судьба ордена была неизвестна, и считалось, что в 90-е годы он был утерян. Во время инвентаризации в администрации города, в одном из старых сейфов, главная награда Пятигорска была найдена", - написал Ворошилов.

По его словам, орден планируют передать в краеведческий музей. "Считаю, что ему место в нашем краеведческом музее, куда и планирую передать его на хранение и для экспонирования. Проработаем правовую основу передачи ордена на хранение", - добавил мэр.