АСИ наградило компании с лучшими инклюзивными практиками

Председатель оргкомитета проекта "Открыто для всех" Сергей Новиков отметил, что за три года 2 тыс. компаний подписали национальные инклюзивные договоры

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) вручило награды компаниям, предложившим лучшие инклюзивные практики в рамках форума "Открыто для всех", передает корреспондент ТАСС.

"Здесь мы все сегодня вместе будем чествовать наши организации, которые занимаются повесткой инклюзии, которые создают новые возможности для людей с инвалидностью, которые создают доступную среду, которые внедряют корпоративную культуру, которые придумывают новые и разрабатывают новые технологии, которые позволяют улучшить качество жизни наших людей. <...> Личная вовлеченность - это бесценный ресурс руководителей, замечательных людей, профессионалов, которые <...> все эти годы ежедневно включаются содержательно в проблемы, задачи, проекты, формирование новой стратегии, новой культуры", - сказала на церемонии награждения генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Начальник управления президента РФ по общественным проектам, председатель оргкомитета проекта "Открыто для всех" Сергей Новиков отметил, что за три года 2 тыс. компаний подписали национальные инклюзивные договоры. "Форум <...> показал, что в эту работу на самом деле с радостью, с такой открытой душой и сердцем включились и губернаторы регионов, и руководители профильных ведомств, но еще, что важно, и непрофильные совершенно, которые, как показалось бы, не обязаны участвовать в нашей работе. Они все равно уже подключаются и придумывают, чем могут помочь создать вот это общество равных возможностей в нашей стране, и у них это получается", - сказал он.

Победители в номинациях

Лидеры проектов получили награды в разных номинациях. Так, лучший проект в номинации "Защитники Отечества" представил "Банк ПСБ", в номинации "Доступная среда" победу одержали "ВКонтакте", "Яндекс", Сбербанк, "Циан", Центральный банк РФ и авиакомпания Smartavia. Футбольный клуб ЦСКА наградили в номинации "Инклюзивный спорт".

Победителями в номинации "Новые возможности трудоустройства" стали "Магнит" и Everland. Лучшие проекты в номинации "Инклюзивные товары и услуги" стали компания "Ортомода" и группа компаний "Исток-аудио". В номинации "Инклюзивный образовательный проект" наградили МТС, "Пятерочку", СТС Kids и "Кинопоиск".

Лидером проекта "Открыто для всех" стала Республика Башкортостан, а регионами с самыми высокими показателями по критериям инклюзии в рейтинге качества жизни АСИ назвали Московскую и Тюменскую области в 2024 году, Сахалинскую и Нижегородскую области и Москву - в 2025 году.

Специальный приз Фонда Росконгресс, сертификаты на участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году, вручили компаниям "Паладин инжиниринг", "Виртуальный логопед" и "Контур кавер".

О форуме

Всероссийский инклюзивный форум "Открыто для всех" проходит в Москве 24-25 ноября 2025 года. Деловая программа включит более 20 дискуссий по вопросам создания безбарьерной среды, реабилитации, образования и трудоустройства, а также социализации и досуга человека с инвалидностью. Особое внимание будет уделено вопросам поддержки участников СВО и членов их семей. В завершении мероприятия состоится торжественная церемония вручения премии "Открыто для всех".

