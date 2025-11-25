В Ижевске зафиксировали самый теплый день 25 ноября за всю историю наблюдений

Температура воздуха повысилась до плюс 6,2 градуса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноября. /ТАСС/. Самый теплый день 25 ноября за всю историю метеонаблюдений зафиксирован в Ижевске. Температура воздуха в столице Удмуртии повысилась до плюс 6,2 градуса, сообщили в республиканском Гидрометцентре.

"Сегодня, 25 ноября, температура воздуха в Ижевске повысилась до плюс 6,2 градуса. И этот день стал самым теплым из всех дней 25 ноября за всю историю метеонаблюдений в Ижевске", - сообщили в Гидрометцентре Удмуртии.

По данным ведомства, ранее самое теплое 25 ноября было зафиксировано в 1938 году, тогда столбик термометра на метеостанции "Ижевск" достиг плюс 2,4 градуса.

На этой неделе в Удмуртии, по информации синоптиков, отмечается "аномальный ход температуры воздуха" - ночами теплеет, а днем - холодает. В течение недели в республике обещали дожди и мокрый снег, на дорогах - гололедица и ухудшение видимости при тумане. К концу недели на отдельных участках дорог возможен снежный накат.