В моногороде Ставрополья утроят вместимость детского центра

Реконструкцию начали в 2023 году при поддержке федеральной программы

Редакция сайта ТАСС

НЕВИННОМЫССК /Ставропольский край/, 25 ноября. /ТАСС/. Вместимость детского оздоровительно-образовательного центра "Гренада" на Ставрополье расширят до 1 тыс. человек в ближайшие два года. Центр в моногороде Невинномысске может одновременно принимать около 300 детей, сообщил во время прямой линии глава города Михаил Миненков.

"Мы из летнего отдыха перешли плавно в круглогодичный. Строим "Гренаду", развиваем территорию, инфраструктуру. Есть поручение с 300 человек довести в ближайшие два года до 1 тыс. человек одновременно отдыхающих", - сказал он.

"Гренада" - загородный лагерь в единственном моногороде на Ставрополье. Масштабную реконструкцию начали с 2023 года при поддержке федеральной программы модернизации инфраструктуры детского отдыха и оздоровления.

Ранее лагерь работал только летом и одновременно принимал около 90 детей, после модернизации он стал круглогодичным. На территории построили дополнительные корпуса, столовую, медицинский пункт, площадки для спорта и отдыха. Расширение инфраструктуры детского центра продолжается.

"Заканчиваем большую беседку, там человек на 200-300, она с отоплением и с кондиционированием. Строится уличный бассейн длиной 25 м, стадион - 110 на 70, территорию мы взяли у Минимущества и дальше ее развиваем", - отметил глава города.