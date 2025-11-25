Губернатор Анохин назвал адаптацию бойцов СВО приоритетным направлением работы

В регионе реализуют 50 мер поддержки участников специальной военной операции и их семей

Редакция сайта ТАСС

Губернатор Смоленской области Василий Анохин (справа) © Пресс-служба Правительства Смоленской области

СМОЛЕНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Губернатор Смоленской области Василий Анохин назвал адаптацию участников СВО приоритетным направлением работы. Об этом он заявил в ходе прямой линии с жителями региона, посвященной Году защитника Отечества.

"Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы семьи участников СВО чувствовали нашу поддержку. Это задача, поставленная президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Мы реализуем 50 мер поддержки участников СВО и их семей, при этом они являются бессрочными", - подчеркнул губернатор.

Анохин также сообщил о работе по медицинской реабилитации ветеранов СВО. В частности, завершен первый этап ремонта Центра медицинской реабилитации в Смоленске, который планируется модернизировать. Губернатор уделил внимание вопросам трудоустройства и переобучения ветеранов СВО, подчеркнув, что в регионе ведется индивидуальная работа с каждым вернувшимся с фронта.