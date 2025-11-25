"Ъ": Тимур Иванов передаст в доход государства усадьбу Панкратово

По данным газеты, стоимость недвижимости превышает 800 млн рублей

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Экс-замминистра обороны РФ Тимур Иванов, которого ранее Арбитражный суд Москвы признал банкротом, готов передать в доход государства усадьбу Панкратово в Тверской области, сообщает "Коммерсантъ".

По данным газеты, стоимость усадьбы Панкратово превышает 800 млн рублей.

Пресненский районный суд Москвы 26 ноября начнет рассмотрение иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов бывшего замминистра и связанных с ним людей. Ожидается, что в ходе слушаний он не будет оспаривать процедуру передачи имущества государству, уточняет газета.

Адвокат Иванова Мурад Мусаев сообщил газете, что объект недвижимости никогда не принадлежал экс-замминистра. Он отметил, что Иванов не станет возражать с решением об обращении в доход государства недвижимости, если с этим будет согласен "Оборонспецстрой".

Арбитражный суд Москвы ранее признал Иванова банкротом и начал процедуру реализации его имущества. Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. 20 июня 2024 года стало известно о его увольнении. 1 июля 2025 года Московский городской суд по делу о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка "Интеркоммерц" приговорил Иванова к 13 годам колонии и штрафу 100 млн рублей.