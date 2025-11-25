В Башкирии участников СВО освободили от транспортного налога еще на год

Предоставление льготы не зависит от мощности двигателя

Редакция сайта ТАСС

УФА, 26 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госсобрания Башкирии освободили от уплаты транспортного налога еще на год участников специальной военной операции и членов их семей.

Закон об освобождении участников СВО или членов их семей парламент республики принял в ноябре 2022 года.

"В качестве государственной поддержки участникам СВО и членам их семей с 2022 года предоставлена льгота по транспорту налогу в отношении мотоциклов, мотороллеров, легковых и грузовых автомобилей и других транспортных средств независимо от мощности двигателя. Эта льгота действовала по 2024 год включительно. Настоящим законопроектом предлагается продлить ее на 2025 год", - сообщила и.о. главы минфина республики Светлана Малинская.

Она отметила, что налог будет начислен в 2026 году.