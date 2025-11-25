В ОП поддержали рекомендации по единому стандарту семейного контента для медиа

Участники слушаний по этому вопросу договорились, что стандарт будет носить добровольный характер, отметил член комиссии по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Рекомендации по формированию единого стандарта семейного контента для телевидения, кино и социальных сетей по популяризации традиционных ценностей поддержали в ОП. Об этом сообщил ТАСС член комиссии ОП по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров по итогам общественных слушаний на тему "Рекомендации к детскому и семейному контенту" как инструмент работы с традиционными и духовно-нравственными ценностями".

"Общественная палата поддержала представленный в рамках общественных слушаний стандарт работы с традиционными и духовно-нравственными ценностями. Участники слушаний договорились, что стандарт будет носить добровольный и рекомендательный характер. Он касается всех участников индустрии детского и семейного контента - продюсеров, режиссеров, сценаристов, авторов книг, создателей музыкальных произведений, руководителей, представителей институтов развития", - сказал Машаров.

Он отметил, что общественники выступают за принятие стандарта и его внедрение в жизнь. "По обращениям в палату мы видим, какое количество несовершеннолетних детей вовлекается в преступную деятельность, деструктивные сообщества и мошеннические схемы. Наша совместная задача - создавать контент качественный, конкурентноспособный, позволяющий формировать правильное представление о ценностях и идеалах - семье, государстве, служению обществу", - сказал Машаров.

Рекомендации по семейному контенту

Авторами рекомендаций по стандарту, представленных на слушаниях, являются генеральный директор продюсерского центра "Счастье" Елена Зайцева и руководитель исследовательского центра АНО "Креативная экономика" Артем Космарский. Рекомендации разработаны в рамках деятельности рабочей группы депутата Госдумы Марины Ким.

Как отмечается в документе, который есть в распоряжении ТАСС, рекомендации позволяют сформировать единое понимание принципов создания детского и семейного контента, предоставляют конкретные предложения по раскрытию традиционных и духовно-нравственных ценностей для разных возрастных групп, а также устанавливают границы допустимого и недопустимого в детском контенте.

Так, например, в сюжетах предлагается приоритет духовного над материальным, то есть "способность ставить нравственные принципы выше материальной выгоды, понимание, что развитие личности, отношения с близкими, творческая самореализация важнее финансового успеха или статусных вещей".

Кроме того, в приоритете - умение находить радость и смысл в дружбе, любви, творчестве, познании, помощи другим. "Важно показывать, что материальное благополучие может быть результатом реализации духовных ценностей. Например, через честный труд или творчество", - отмечается в документе. Если для детей до пяти лет это простые истории о том, что дружба и любовь - дороже игрушек и сластей, то для подростков - это вопросы смысла жизни, пустота гламурной жизни, преодоление искушения легкими деньгами или славой ради чистой совести.

Также предлагается приоритет ценности коллективизма. "Это способность ставить общие интересы наравне с личными, а иногда и выше их, умение учитывать интересы и мнения других людей", - поясняется в документе.

Образ семьи

Также важен образ семьи, желательно полной, многопоколенной, с тремя и более детьми. Как предлагают авторы рекомендаций, супруги - герои контента "демонстрируют любовь, верность, уважение, умение договариваться, а также искренность, трудолюбие и заботу". "Важно показывать реалистичные, а не идеализированные семьи - не только праздники и красивые моменты, но и совместное преодоление трудностей. Конфликты, разногласия и бытовые проблемы - часть жизни, но именно умение решать их вместе делает семью крепче", - отмечается в документе.

Для детей до 11 лет должны демонстрироваться примеры хороших внутрисемейных отношений. А для подростков - могут быть сюжеты с проблемными семейными ситуациями с адекватным и понятным ребенку объяснением позиций персонажей, а также "демонстрацией примеров выхода из конфликта и благополучным разрешением".

Для маленьких детей рекомендуют создавать контент, где отец показан не как добытчик, вечно пропадающий на работе, а как "вовлеченный родитель, который играет с детьми, помогает с уроками, участвует в домашних делах, передает детям семейные традиции". В контенте для возрастной категории 12+ "отец сталкивается с конфликтами, но решает их через разговор, признает свои ошибки, ищет пути примирения".

Также рекомендованы реалистичные модели совмещения материнства и профессиональной деятельности. "Крайне важно избегать создания "гламурного" образа материнства, где у матери всегда идеальный внешний вид, безупречный дом и послушные дети", - говорится в документе.

Мать предстоит в образе хранительницы семейных традиций, демонстрируя, что можно быть одновременно нежной и сильной, заботливой и самостоятельной. "Общество ценит и поддерживает материнство: понимающие работодатели, помощь родственников, дружба между матерями", - отмечают авторы.