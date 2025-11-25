В ОП поддержали рекомендации по единому стандарту семейного контента для медиа
МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Рекомендации по формированию единого стандарта семейного контента для телевидения, кино и социальных сетей по популяризации традиционных ценностей поддержали в ОП. Об этом сообщил ТАСС член комиссии ОП по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров по итогам общественных слушаний на тему "Рекомендации к детскому и семейному контенту" как инструмент работы с традиционными и духовно-нравственными ценностями".
"Общественная палата поддержала представленный в рамках общественных слушаний стандарт работы с традиционными и духовно-нравственными ценностями. Участники слушаний договорились, что стандарт будет носить добровольный и рекомендательный характер. Он касается всех участников индустрии детского и семейного контента - продюсеров, режиссеров, сценаристов, авторов книг, создателей музыкальных произведений, руководителей, представителей институтов развития", - сказал Машаров.
Он отметил, что общественники выступают за принятие стандарта и его внедрение в жизнь. "По обращениям в палату мы видим, какое количество несовершеннолетних детей вовлекается в преступную деятельность, деструктивные сообщества и мошеннические схемы. Наша совместная задача - создавать контент качественный, конкурентноспособный, позволяющий формировать правильное представление о ценностях и идеалах - семье, государстве, служению обществу", - сказал Машаров.
Рекомендации по семейному контенту
Авторами рекомендаций по стандарту, представленных на слушаниях, являются генеральный директор продюсерского центра "Счастье" Елена Зайцева и руководитель исследовательского центра АНО "Креативная экономика" Артем Космарский. Рекомендации разработаны в рамках деятельности рабочей группы депутата Госдумы Марины Ким.
Как отмечается в документе, который есть в распоряжении ТАСС, рекомендации позволяют сформировать единое понимание принципов создания детского и семейного контента, предоставляют конкретные предложения по раскрытию традиционных и духовно-нравственных ценностей для разных возрастных групп, а также устанавливают границы допустимого и недопустимого в детском контенте.
Так, например, в сюжетах предлагается приоритет духовного над материальным, то есть "способность ставить нравственные принципы выше материальной выгоды, понимание, что развитие личности, отношения с близкими, творческая самореализация важнее финансового успеха или статусных вещей".
Кроме того, в приоритете - умение находить радость и смысл в дружбе, любви, творчестве, познании, помощи другим. "Важно показывать, что материальное благополучие может быть результатом реализации духовных ценностей. Например, через честный труд или творчество", - отмечается в документе. Если для детей до пяти лет это простые истории о том, что дружба и любовь - дороже игрушек и сластей, то для подростков - это вопросы смысла жизни, пустота гламурной жизни, преодоление искушения легкими деньгами или славой ради чистой совести.
Также предлагается приоритет ценности коллективизма. "Это способность ставить общие интересы наравне с личными, а иногда и выше их, умение учитывать интересы и мнения других людей", - поясняется в документе.
Образ семьи
Также важен образ семьи, желательно полной, многопоколенной, с тремя и более детьми. Как предлагают авторы рекомендаций, супруги - герои контента "демонстрируют любовь, верность, уважение, умение договариваться, а также искренность, трудолюбие и заботу". "Важно показывать реалистичные, а не идеализированные семьи - не только праздники и красивые моменты, но и совместное преодоление трудностей. Конфликты, разногласия и бытовые проблемы - часть жизни, но именно умение решать их вместе делает семью крепче", - отмечается в документе.
Для детей до 11 лет должны демонстрироваться примеры хороших внутрисемейных отношений. А для подростков - могут быть сюжеты с проблемными семейными ситуациями с адекватным и понятным ребенку объяснением позиций персонажей, а также "демонстрацией примеров выхода из конфликта и благополучным разрешением".
Для маленьких детей рекомендуют создавать контент, где отец показан не как добытчик, вечно пропадающий на работе, а как "вовлеченный родитель, который играет с детьми, помогает с уроками, участвует в домашних делах, передает детям семейные традиции". В контенте для возрастной категории 12+ "отец сталкивается с конфликтами, но решает их через разговор, признает свои ошибки, ищет пути примирения".
Также рекомендованы реалистичные модели совмещения материнства и профессиональной деятельности. "Крайне важно избегать создания "гламурного" образа материнства, где у матери всегда идеальный внешний вид, безупречный дом и послушные дети", - говорится в документе.
Мать предстоит в образе хранительницы семейных традиций, демонстрируя, что можно быть одновременно нежной и сильной, заботливой и самостоятельной. "Общество ценит и поддерживает материнство: понимающие работодатели, помощь родственников, дружба между матерями", - отмечают авторы.