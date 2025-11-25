Ноябрь на европейской части России может войти в десятку самых теплых в истории

Температура на юге страны превышает норму на 4-5 градусов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Ноябрь 2025 года может стать одним из десяти самых теплых месяцев за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Не исключено, что нынешний ноябрь войдет в десятку самых теплых на европейской территории РФ за всю историю метеорологических наблюдений с 1879 года. Это немало, это всего 7% таких аномально теплых одиннадцатых календарных месяцев", - сказал он.

По его словам, доказательством тому, что ноябрь станет очень теплым в 2025 году, являются рекорды, которые часто бьются в последние дни. Кроме того, положительная аномалия температуры на юге страны составляет 4-5 градусов от нормы. Значения на черноморском побережье достигают 15-17 градусов.