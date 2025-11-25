В ГД призвали убрать родство из условий получения социального налогового вычета

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин отметил, что нынешние формальные категории не предусматривают всех реалий жизни

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Право на получение налогового вычета должно быть у всех, кто оплачивает чье-то лечение или образование, независимо от наличия или отсутствия родства. Об этом ТАСС заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин ("Справедливая Россия").

Сейчас социальный налоговый вычет можно получить с затрат на собственное обучение или лечение, а также за лечение детей, супругов и родителей или за оплату обучения детей, братьев и сестер. Как считает Делягин, формальные категории не предусматривают всех реалий жизни.

"Поэтому принцип должен быть предельно простой - кто оплачивает социальные расходы, тот и получает социальный налоговый вычет. Хоть благотворитель", - сказал депутат. Он при этом подчеркнул, что все должно проходить "в достаточно жестко установленных рамках".

Сейчас же, как считает Делягин, "очень много несправедливостей с социальными налоговыми вычетами". "Условно, внучка платит за бабушку - не положено [оформлять вычет]. Бабушка платит за обучение внучки - тоже не положено. И очень много житейских ситуаций в прокрустово ложе налоговых вычетов не попадают", - заключил парламентарий.