В ГД рассчитывают на официальное признание 1 июля Днем ветеранов боевых действий

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что на региональном уровне эту дату уже установили многие субъекты Федерации

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. День ветеранов боевых действий нужно официально закрепить на федеральном уровне на 1 июля. Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, подчеркнув, что неформально эта дата отмечается уже много лет.

"Осталось только это законодательно закрепить, чтобы у нас 1 июля раз и навсегда в наших документах был не региональный, а единый федеральный праздник - День ветеранов боевых действий", - сказал депутат.

Он напомнил, что в Госдуме находится соответствующий проект закона. "Есть позиция ветеранских организаций, есть позиция отдельных ведомств, но до сих пор мы этого не сделали. Это, очевидно, нужно сделать, учитывая, что эта дата ежегодно неформально празднуется", - сказал глава комитета.

Нилов отметил также, что на региональном уровне эту дату уже установили многие субъекты Федерации, и сообщил, что вместе с главой "Офицеров России" генерал-майором Сергеем Липовым направил в остальные регионы письма с предложением принять аналогичные решения. "Мы получили в основном позитивные отзывы. И мы ждем, чтобы на региональном уровне каждый регион это сделал. Тогда проще будет на федеральном уровне это зафиксировать", - сказал парламентарий.

День ветеранов боевых действий РФ, посвященный советским и российским участникам всех вооруженных конфликтов после 1945 года, был инициирован ветеранскими организациями и неофициально празднуется ежегодно 1 июля с 2000-х годов.