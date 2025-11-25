В Сибири и на Дальнем Востоке прогнозируют опасные погодные явления

В частности, в Иркутской области ожидается снег и ветер до 22 м/с

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Опасные явления погоды, такие как сильный ветер и осадки, ожидаются в ближайшие дни в регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Установление морозной погоды ведет к целому ряду негативных событий в регионах азиатской части страны. Со среды в центральных и южных округах Красноярского края прогнозируется резкое изменение погоды: снег, метель, ветер до 20 м/с, понижение температуры на 10 градусов. В Иркутской области пройдет сильный снег, ветер усилится до 22 м/с, что приведет к метели", - сказал он.

По его словам, такая ситуация обусловлена резким понижением температуры: за два-три дня показатель понизится сразу на 20 градусов. В Кемеровской области ожидаются мокрый снег, гололедные явления, ветер до 20 м/с, метель. В Алтайском крае также прогнозируются гололедные явления и снег, в Хакасии - снег, метель, ветер до 20 м/с. В Томской области погода обусловит осадки в виде мокрого снега, а в Республике Алтай ожидаются мокрый снег и снег, гололедное явление, метель.

На Дальнем Востоке, в Приморском крае, 27 и 28 ноября ожидаются сильные осадки в виде дождя со снегом, выпадет около 15-30 мм. "Это опасное явление зимой. В восточной половине Приморского края пройдут сильные осадки в виде дождя и снега, за 12 часов выпадет до 50 мм. Кроме того, в регионе возможны сильные гололедные явления, налипание мокрого снега, гололед и гололедица, снежный накат и ветер на побережье до 28 м/с", - подытожил он.