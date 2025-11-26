Профсоюзы поддерживают идею введения 35-дневного оплачиваемого отпуска

Если увеличить отпуск, но часть дней будет неоплачена, нужно более детально обсуждать инициативу, отметил председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Профсоюзы поддерживают инициативу по введению оплачиваемого отпуска длинной в 35 дней. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что ведомство готово рассмотреть инициативу введения оплачиваемого отпуска длиной в 35 дней, когда она будет внесена в правительство.

"Если все эти дни будут оплачиваться, то, конечно, мы выступаем только за", - сказал Черногаев.

Он отметил, что от нововведения может быть и несколько другой эффект. По его словам, могут увеличиться отпуска, но часть дней будет не оплачена. В таком случае нужно более детально обсуждать инициативу, уточнил Черногаев.

