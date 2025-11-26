ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Миронов предложил создать систему стройсберкасс для покупки жилья

Она позволит решить многие жилищные проблемы россиян, уверен председатель партии "Справедливая Россия"
02:08
МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой рассмотреть возможность перехода к модели строительных сберкасс вместо создания ипотечных микрокредитных компаний. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

"Предлагается перейти к модели строительных сберегательных касс по европейскому образцу. Сущность модели состоит в двухэтапном механизме: на этапе накопления гражданин заключает контракт о сбережениях и осуществляет регулярные взносы, к которым по контракту начисляется государственная премия", - говорится в сообщении.

Далее, пояснил Миронов, после достижения установленного порога накоплений около 30-50% целевой суммы гражданину предоставляется право на целевой жилищный наем по фиксированной заниженной ставке до 3% годовых.

При этом депутат также предлагает рассмотреть вопрос приостановления реализации механизма создания ипотечных микрокредитных компаний до завершения всесторонней оценки его влияния на финансовую устойчивость домохозяйств и региональных бюджетов. Кроме того, предлагается отменить мораторий на неприменение ограничений полной стоимости кредита.

"Убежден, что именно такая справедливая система наконец-то позволит решить многие жилищные проблемы граждан", - сказал Миронов ТАСС. 

