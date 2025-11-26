В Якутии у главы организации взыскали более 73 млн рублей за неуплату налогов

Суд ранее наложил арест на имущество руководителя

ЯКУТСК, 26 ноября. /ТАСС/. Суд в Якутии взыскал с руководителя организации более 73 млн рублей за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Установлено, что руководитель организации использовала схему дробления единой предпринимательской деятельности для сохранения специального режима налогообложения и уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость. Уточняется, что она включила в налоговые декларации заведомо ложные сведения о применении упрощенной системы налогообложения.

"В результате бюджетная система России лишилась налоговых поступлений на сумму более 73 млн рублей. В связи с этим суд по иску прокурора города Якутска взыскал с руководителя организации причиненный преступлением ущерб федеральному бюджету в указанной сумме", - говорится в сообщении.

Ранее суд наложил арест на имущество ответчицы, в том числе автомобиль марки Lexus RX350, жилой дом, гараж и земельный участок. В надзорном ведомстве отметили, что исполнение судебного решения контролируется прокуратурой. Приговором суда женщина осуждена по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).