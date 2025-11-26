В четырех округах ДНР ведут разведку подземных вод

Работа начата в рамках соглашения с Роснедрами, сообщил министр природных ресурсов и экологии республики Алексей Шебалков

ДОНЕЦК, 26 ноября. /ТАСС/. Разведка запасов подземных вод ведется в четырех муниципальных округах ДНР. Об этом сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии республики Алексей Шебалков.

"Амвросиевский район, Старобешевский район, Ясиноватский район [сейчас включены в зону поиска подземных источников]. Конечно же, я локации, к сожалению, не могу назвать, но назвал муниципальные округа, где сейчас проводится такая активная работа. Шахтерский район [также в работе]", - сказал Шебалков.

Он добавил, что работа начата в рамках соглашения с Роснедрами, которое глава республики Денис Пушилин подписал в июне на Петербургском международном экономическом форуме. Речь идет о доразведке, потому что сохранились архивные данные исследований 1960 - 1970-х годов. "Для того, чтобы актуализировать эту информацию, проводится дополнительная геологоразведочная работа. Для чего это делать? Для того, чтобы и подтвердить информацию, и для того, чтобы у главы была объективная информация, сколько же есть все-таки подземных вод и насколько этой воды достаточно, чтобы обеспечить ту или иную агломерацию ДНР", - отметил собеседник агентства.

По словам Шебалкова, для улучшения водоснабжения в республике по нацпроекту "Экологическое благополучие" также проводят расчистку рек.

В октябре Пушилин сообщил, что геологоразведка запасов подземных вод охватит весь регион. Содействие оказывают МЧС России и Национальный центр помощи детям. В республику направили спецтехнику, в том числе буровые установки. По данным МЧС РФ, работу начали в середине сентября.

ДНР получает не более 35% нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. С 18 июля в ряде городов введена подача воды по графику. В частности, в Енакиеве и близлежащих городах вода подается раз в четыре дня, в Донецке и Макеевке - раз в три дня, в Мариуполе - раз в два дня. Власти реализуют ряд мер по выходу из водного кризиса.