Владимира Зеленского приговорили к девяти годам колонии по делу о взятке

Мужчину также лишили воинского звания

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил однофамильца президента Украины военнослужащего Владимира Зеленского к девяти годам колонии по делу о взятке и лишил его воинского звания, сообщает 2-й Восточный окружной военный суд в телеграм-канале.

"Новосибирский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор Владимиру Зеленскому. Суд назначил Зеленскому наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1,5 млн рублей с лишением права занимать должности в государственных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок четыре года. Также в соответствии со ст. 48 УК РФ суд лишил Зеленского воинского звания", - говорится в сообщении.

Зеленский был задержан сотрудниками ФСБ России после получения первой части взятки, денежные средства были изъяты.

По данным материалов суда, военнослужащий запросил 1,5 млн рулей за предоставление возможности гражданину демонтажа одного из зданий вверенного ему в охрану военного городка, беспрепятственного проезда на территорию данного городка строительной техники для выполнения работ и последующего вывоза строительного мусора.