Памятник морским пехотинцам Тихоокеанского флота открыли во Владивостоке

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноября. /ТАСС/. Торжественное открытие памятника морским пехотинцам Тихоокеанского флота состоялось во Владивостоке, передает корреспондент ТАСС. Автором композиции стал скульптор Студии военных художников имени М. Б. Грекова Дмитрий Клавсуц.

"Замысел создания памятника появился менее года назад, когда представители Студии военных художников имени Грекова обратились к командующим Тихоокеанского флота с письмом, в котором предложили в честь морских пехотинцев создать монумент, на что командование флота отреагировало. Художники прислали ряд рисунков, была создана инициативная группа. Совместная работа этого коллектива в кратчайший срок позволила создать этот замечательный памятник и в короткие сроки на данном месте установить его и к знаменательной дате, к 320-й годовщине со дня создания морской пехоты", - сказал начальник штаба флота вице-адмирал Сергей Рекиш.

Первый заместитель Председателя Правительства Приморского края Дмитрий Мариза отметил, что одна из святых задач - всегда помнить героев, которые сражались за безопасность страны, историческую память и будущее.

В митинге также принял участие глава города Константин Шестаков. "Я глубоко убежден, уверен, что такой памятник, мемориал в городе обязан быть", - сказал он.