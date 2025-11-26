Приморье отправило в зону СВО более 16 тыс. куб. м леса

Материалы направили для строительства блиндажей, окопов, укрепрайонов

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Смирнов/ ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноября. /ТАСС/. Лесохозяйственные предприятия Приморского края отправили более 16 тыс. куб. м древесины в зону специальной военной операции (СВО) для строительства блиндажей, окопов и укрепрайонов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона Константина Степанова.

"Предприятия [лесной] отрасли - лидеры по оказанию помощи нашим ребятам. Более 16 тыс. куб. м лесоматериалов отправлено воинскими перевозками туда, "за ленточку", для строительства блиндажей, окопов, укрепрайонов. То есть приморским лесом пользуются не только приморцы, а, наверное, все подразделения округа. И никто в такой помощи не отказал. Более 70 автомобилей передано на нужны СВО, это только то, что мы учитываем", - цитирует пресс-служба Степанова.

Министр подчеркнул, что многие сотрудники предприятий отрасли сейчас служат в зоне СВО. Он также добавил, что благодаря развитию лесного хозяйства значительно выросли поступления в бюджет региона, которые, в том числе, также идут и на нужды СВО.

"На сегодняшний момент отрасль зарабатывает в региональный бюджет порядка 2,2 млрд рублей. Софинансирование в этом году 1,7 млрд рублей. На 2026 год эта сумма значительно выше (более 2,5 млрд рублей - прим. ТАСС). Соответственно, у нас и план по поступлению доходов тоже выше", - рассказал Степанов.