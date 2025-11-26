Новый колледж в Энергодаре наберет студентов по "атомным" специальностям

Первый набор планируют сделать в 2026 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Политехнический колледж - филиал Севастопольского государственного университета (СевГУ) в городе-спутнике Запорожской АЭС (ЗАЭС) Энергодаре планирует сделать первый набор студентов в 2026 году. Они будут обучаться по специальностям, востребованным на станции, сообщила ТАСС проректор вуза по образовательной деятельности Вероника Душко.

Ранее в вузе сообщили, что вышел приказ об официальном создании Политехнического колледжа.

"Энергодар, исторически, - город атомщиков. И на градообразующем предприятии, ЗАЭС, сейчас большая потребность в работниках со средним профессиональным образованием. И сейчас политехнический колледж создается с учетом этого, и его выпускники смогут получить престижную хорошо оплачиваемую работу, а атомная станция - квалифицированных работников. Тем более что СевГУ уже много лет ведет подготовку специалистов для Запорожской станции и других объектов Росатома", - сказала Душко.

Она уточнила, что на первом этапе планируется набор по четырем специальностям. Предварительно, будет зачислено до 100 человек.

Ранее сообщалось, что проект реализуется при сотрудничестве Министерства образования Запорожской области, СевГУ, ЗАЭС и АО "Концерн Росэнергоатом".

ЗАЭС и СевГУ

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе.

Создание колледжа в Энергодаре является продолжением работы, которую уже ведут ЗАЭС и СевГУ. До воссоединения Крыма с Россией ядерщиков для станции готовил Севастопольский институт ядерной энергии и промышленности (который в 2014 году вошел в состав СевГУ), с 2022 года эта работа возобновлена. Кроме того, на базе университета для абитуриентов из Энергодара проходит "Летняя школа", благодаря которой молодые люди готовятся к поступлению на профильные специальности: атомщиков, экологов, химиков, электроэнергетиков, а также другие мероприятия.