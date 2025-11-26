Le Parisien: в Париже задержали активистов SOS Donbass

По версии разведки, они якобы занимались шпионажем под прикрытием гуманитарной деятельности, пишет газета

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 26 ноября. /ТАСС/. Французские спецслужбы задержали в Париже двух активистов ассоциации SOS Donbass, среди которых была россиянка, по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источники.

По ее информации, 17 ноября гражданка России и гражданин Франции были задержаны Главным управлением внутренней безопасности (DGSI, внутренняя разведка) в рамках расследования, начатого прокуратурой Парижа. После 96 часов содержания под стражей им обоим были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранными гражданами", "осуществлении деятельности по сбору информации, представляющей интерес для иностранного государства", а также в "заговоре с целью совершения преступления".

Издание отметило, что, по версии разведки, участники SOS Donbass якобы занимались шпионажем под прикрытием гуманитарной деятельности.

Ранее спецслужбы Франции задержали еще двух активистов НКО, одному из них удалось избежать наказания.

Ассоциация SOS Donbass выступает в поддержку жителей Донбасса и Новороссии, пострадавших в ходе конфликта с Украиной. Она регулярно проводит акции солидарности с жителями Донбасса и против отправки оружия на Украину в разных коммунах Франции с 2022 года. Она уже направила несколько конвоев с гуманитарной помощью в Донецкую и Луганскую народные республики.