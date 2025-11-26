В регионах северо-запада России ожидаются морозная погода и снег

В Коми после кратковременной оттепели с метелями осадки прекратятся, но сохранится ветер порывами до 14 м/с, ночью - до 18 м/с

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Зимняя погода от минус 2 градусов до 20 градусов мороза ожидается 26 ноября в регионах Северо-Западного федерального округа РФ (СЗФО). Местами синоптики прогнозируют снег и гололедицу, сообщили ТАСС в региональных метеослужбах.

По данным карельского гидрометцентра, в среду в республике ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью минус 7-12 градусов, местами до минус 18, днем минус 4-9 градусов. Такая же погода ожидается и в Мурманской области, в Баренцевом море сильный ветер до 16 м/с.

В Республике Коми после кратковременной оттепели с метелями осадки прекратятся, но сохранится ветер порывами до 14 м/с, ночью - до 18 м/с. Повсеместно установятся отрицательные температуры - от минус 2,7 градуса на юге Коми, до минус 17 градусов на севере, местами гололед. В Вологодской области после небольшого потепления в ночь на среду подморозит до минус 3-8 градусов, днем минусовые температуры сохранятся. Будет облачно с прояснениями.

В Архангельской области будет облачно с прояснениями. В большинстве районов снег. На дорогах гололедица. Ветер западной четверти 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью минус 2-7, при прояснениях до минус 12 градусов; днем от 0 до минус 5. В Ненецком автономном округе (НАО) также ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, метель. Ветер восточной четверти 5-10 м/с, местами порывы до 19 м/с. Температура ночью минус 17-22, местами минус 7-12 градусов; днем минус 15-20, местами минус 5-10 градусов.

Остатки тепла

По данным псковского ЦГМС - филиала ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 26 ноября на территории региона ожидается облачная, ночью погода. По юго-востоку области небольшой снег, днем небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха по области от минус 2 до плюс 2 градусов.

"В предстоящие сутки благодаря гребню высокого давления выдастся облачная с прояснениями погода. Ветер переменных направлений, слабый. Температура ночью опустится до минус 6 градусов, а днем повысится до 0. Существенных осадков не ожидается, лишь к вечеру с приближением очередного циклона в южных районах пройдет небольшой снег. В Великом Новгороде: без существенных осадков", - сообщили в Новгородском гидрометцентре.

В Калининградской области в ожидании обильного снегопада. Он, по прогнозам метеорологов, может начаться, вероятнее всего, во второй половине сегодняшних суток. Но если учесть, что температура воздуха днем по области будет от околонулевой до плюс 2 градусов, то и осадки соответствующие - смешанные, снег с дождем, либо мокрый снег. А так день в целом ожидается облачный с прояснениями. Ветер северный, северо-восточный 4-9 м/с. В Калининграде температура воздуха днем будет порядка 2 градусов тепла, и те же смешанные осадки в виде снега с дождем. Синоптики предупреждают, что на дорогах ночью образуется гололедица, местами это коварное и опасное природное явление может быть и днем.