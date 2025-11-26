В США 80% опрошенных избирателей считают, что правительство коррумпировано

По данным организации Rasmussen Reports, из них 44% респондентов охарактеризовали уровень коррупции в Вашингтоне как "очень высокий"

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Четыре из пяти американских избирателей полагают, что федеральное правительство США коррумпировано. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской организацией Rasmussen Reports.

По ее данным, такой точки зрения придерживаются 80% респондентов, из них 44% охарактеризовали уровень коррупции в Вашингтоне как "очень высокий". 14% опрошенных выразили мнение, что масштабы коррупционных злоупотреблений в правительственных структурах незначительны.

Опрос проводился 13 и 16-17 ноября онлайн и по телефону, в нем приняли участие почти 1,2 тыс. потенциальных американских избирателей. Погрешность составила 3 процентных пункта.

По результатам опроса исследовательской службы YouGov, проведенного в феврале, жители Соединенных Штатов считают, что наибольшую угрозу для демократического строя в стране представляет политическая коррупция.