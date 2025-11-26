В четырех населенных пунктах Камчатки возможно временное ограничение связи

На участке Октябрьский - Озерновский произошел обрыв кабеля

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 ноября. /ТАСС/. Обрыв волоконно-оптического кабеля на участке Октябрьский - Озерновский произошел в Камчатском крае. У жителей четырех населенных пунктов могут наблюдаться ограничения связи, сообщили в пресс-службе министерства цифрового развития региона.

"На участке Октябрьский - Озерновский произошел обрыв волоконно-оптического кабеля. В населенных пунктах Запорожье, Озерновский, Шумный, Паужетка может наблюдаться временное ограничение услуг связи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к месту аварии уже направлена аварийно-ремонтная бригада. Сроки устранения повреждений установят после уточнения причин обрыва.