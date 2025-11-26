Центр "Амурский тигр" посодействует Казахстану в восстановлении популяции тигров

По словам министра юстиции РФ Константина Чуйченко, передача амурских тигров ведется в целях укрепления международного сотрудничества в сфере охраны дикой природы

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российский центр "Амурский тигр" окажет содействие Казахстану в восстановлении популяции тигров. Об этом рассказал в интервью ТАСС министр юстиции РФ Константин Чуйченко, возглавляющий наблюдательный совет центра "Амурский тигр".

Он напомнил, что во время недавнего государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию главы природоохранных ведомств двух стран подписали План по передаче четырех амурских тигров в Казахстан.

"Это то количество особей, изъятие которых не нанесет ущерба российской популяции и поможет Казахстану восстановить популяцию тигра у себя", - отметил Чуйченко, напомнив, что обитавший ранее в Казахстане туранский тигр был близким родственником амурскому. Ученые доказали генетическую близость между этими подвидами по образцам ДНК вымерших животных, ставших музейными экспонатами.

"Содействие в организации обучения и реализации программы реинтродукции (переселение диких животных на территорию, где они обитали ранее - прим. ТАСС) тигра в Казахстане окажет центр "Амурский тигр", - сообщил министр.

По его словам, передача амурских тигров в Казахстан ведется в целях укрепления международного сотрудничества в сфере охраны дикой природы, о важности и необходимости которого говорил президент России Владимир Путин в своем видеообращении к участникам второго международного форума по сохранению тигра в 2022 году.