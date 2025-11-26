Москвичам из-за непогоды рекомендовали пересесть на городской транспорт

По прогнозам синоптиков, в городе ожидается снег и гололедица

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Москвичей и гостей столицы просят отложить поездки на личном транспорте и воспользоваться городским из-за неблагоприятных погодных условий, которые могут стать причиной заторов и ДТП. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

"В Москве идет снег - на дорогах 5 баллов. В течение дня для поездок по городу используйте городской транспорт. По прогнозам синоптиков, снег будет сегодня до конца дня. Возможно образование гололедицы", - сказали в департаменте.

По данным ведомства, средняя скорость движения в городе - 32 км/ч. Интенсивное движение сейчас по направлению в центр на проспекте Андропова, Кутузовском проспекте, проспекте Мира, Каширском шоссе.

"Во второй половине дня ожидаем локальные затруднения движения на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе, на внешней стороне Садового кольца в районе Садовой-Спасской улицы, на Ярославском шоссе по направлению в центр. На движение могут повлиять низкие скорости из-за погодных условий, ремонтные работы на дороге, мелкие ДТП", - добавили в департаменте.

Тем, кто не сможет отказаться от авто, рекомендуют быть особенно внимательными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, соблюдать скоростной режим и дистанцию, на совершать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщали, что синоптики продлили до вечера 26 ноября действие в столичном регионе желтого уровня погодной опасности. Продление связано с тем, что днем в среду в Москве и области ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях.