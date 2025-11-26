АСИ: подходы по стандарту интеграции импатриантов в регионах РФ эффективны

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Организации, ответственные за поддержку переезда и адаптации импатриантов в режиме одного окна, работающие в девяти регионах России по стандарту социальной, культурной и экономической интеграции импатриантов, показали свою эффективность. Об этом сообщил ТАСС директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александр Вайно.

Ранее сообщалось, что АСИ разработан и утвержден "Региональный стандарт социальной, культурной и экономической интеграции импатриантов, в том числе совместно с членами их семей". Его реализация ведется в девяти пилотных регионах - Москве, Владимирской, Калужской, Липецкой, Московской, Новгородской, Нижегородской, Псковской, Самарской областях.

"Понятно, что самым оптимальным вариантом для сопровождения - сейчас мы видим результаты по пилотным регионам - это, конечно, отдельная организация, с отдельными полномочиями по сопровождению импатриантов в рамках его региональной социокультурной и экономической интеграции в российскую жизнь. В отдельных регионах созданы межведомственные рабочие группы, они тоже показывают хорошие результаты. <…> В целом стоит отметить, что такое пилотное внедрение показало практически во всех регионах положительные результаты", - сказал он.

Вайно привел в пример практику Псковской области, где была введена специальная должность при губернаторе региона. "Есть отдельный пример, который можно отметить в Псковской области. Это уполномоченный по вопросам миграции при губернаторе (уполномоченный по работе с соотечественниками и вопросам миграции при губернаторе Псковской области - прим. ТАСС). Это тоже достаточно оригинальный подход к решению проблем, связанных с выделением единого окна. Он тоже показывает свои положительные результаты", - отметил он.

В ходе работы, как отметил Вайно, были назначены ответственные в рамках каждого региона, которые занимаются взаимодействием с АСИ и МВД для ускорения получения доступа к информации. "Я бы здесь не сказал, что это сильно поменяло работу коллег из Министерства внутренних дел, нас, тем более коллег на уровне региона. Это скорее упростило работу в части прямого доступа к информации. Понятно, что мы в процессе автоматизации, понятно, что мы в процессе поиска новых подходов в сфере всей миграционной политики", - сказал он.

О стандарте

Региональный стандарт интеграции импатриантов - это комплекс современных управленческих практик и решений для повышения информированности иностранцев о возможностях работы и жизни в России, помощи в переезде и последующей адаптации импатриантов и членов их семей. Региональный стандарт предлагает создать в каждом субъекте организацию (или определить из уже действующих), ответственную за поддержку переезда и адаптации импатриантов.