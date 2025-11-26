Генконсул РФ на Пхутете: россияне не пострадали при наводнении на юге Таиланда

В генконсульство не поступало обращений от российских граждан, отметил Егор Иванов

БАНГКОК, 26 ноября. /ТАСС/. Граждане России не пострадали в результате наводнения на юге Таиланда, в результате которого погибли 33 человека. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС генеральный консул РФ в провинции Пхукет Егор Иванов.

"Мы не получали информацию о пострадавших россиянах. В генконсульство не поступало обращений от граждан РФ в связи с наводнением", - сказал он.

ТАСС ранее стало известно, что в городе Хатъяй в провинции Сонгкхла россиянин Евгений Зарецкий оказался заблокирован в отеле, первый этаж которого затоплен водой. По его словам, в гостинице находятся порядка 40-50 человек, в основном граждане Малайзии и Китая.

В ликвидации последствий стихии задействованы ВМС Таиланда, которые также оказывают гуманитарную помощь пострадавшему населению. Всего последствиями наводнения оказались затронуты около 2 млн человек. Власти провинции Сонгкхла объявили в понедельник об эвакуации жителей города Хатъяй, где проживают порядка 160 тыс. человек.