Минтранс обсуждает штрафы за зафиксированные камерами нарушения на ж/д переходах

Мера направлена в первую очередь на обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, переходящих через железнодорожные пути, отметили в ведомстве

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Предложение об использовании камер на ж/д переходах для фиксации нарушений и автоматическом оформлении штрафов по биометрическим данным за них обсуждается, однако окончательного решения пока нет, сообщили в Минтрансе.

"Предложение о внедрении механизма автоматического оформления административных правонарушений, связанных с переходом гражданами железнодорожных путей в неустановленных местах, с помощью специальных средств, имеющих функции фото-, киносъемки и видеозаписи, обсуждается с профильными структурами и органами власти, и окончательных решений по данному вопросу не принято", - сообщили в министерстве. Как отметили в Минтрансе, пока идет сбор предложений.

Мера направлена в первую очередь на обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, переходящих через железнодорожные пути, добавили в ведомстве.

Ранее Минтранс разработал поправки в законодательство, разрешающие использование на объектах железнодорожного транспорта, в том числе путях и переходах через них, камер для фиксации нарушений правил нахождения на них граждан и переезда. Обнаружение и фиксация правонарушения, по предложению, будет происходить на основании данных средств фото- и видеофиксации, идентифицирующих правонарушителя на основе его биометрических персональных данных.

Как говорится в материалах к законопроекту, несмотря на наличие административной ответственности за нарушение правил, ежегодно отмечаются их нарушения, влекущие тяжелые последствия. Например, в 2024 году погибли 1 176 человек, из них 87 детей, травмировано 468 человек из них 45 детей, а за 7 месяцев 2025 года отмечена гибель 580 человек, травмы получили 284 человека.

Сейчас законодательство предполагает возможность привлечения к административной ответственности за нарушения правил только при непосредственном его обнаружении на месте совершения сотрудниками транспортной полиции.