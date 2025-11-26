Историк Ершова назвала чудовищной ситуацию с некорректным контентом блогеров

Процесс работы с источниками ученых-историков она сравнила с детективом, который открывает "потрясающе интересные" факты

СИРИУС /федеральная территория/, 26 ноября. /ТАСС/. Интернет-контент, который потребляет большинство россиян, представляет собой ошибочную интерпретацию фактов блогерами, которую пересказывают нейросети. Об этом на V Конгрессе молодых ученых сказала доктор исторических наук Галина Ершова, возглавляющая Мезоамериканский центр имени Ю. В. Кнорозова РГГУ.

"Сейчас информационное пространство - это полуграмотные блогеры, а потом еще и искусственный интеллект, который пересказывает этих полуграмотных блогеров. Это чудовищная ситуация, когда большинство людей потребляет это мерзкое варево", - сказала она, призвав к совместному поиску решения проблемы.

"С этим надо что-то делать, потому что реальность всегда гораздо богаче фантазий этих полуграмотных людей", - добавила она.

