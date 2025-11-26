Во всех медучреждениях Бурятии ввели масочный режим

Такое решение приняли из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом

УЛАН-УДЭ, 26 ноября. /ТАСС/. Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом зафиксирован в Бурятии. Во всех медучреждениях введен масочный режим, сообщила в своем Telegram-канале министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

"Во всех медицинских организациях Бурятии введен обязательный масочный режим, запрет посещений стационаров родственниками пациентов. Для оперативной помощи пациентам в поликлиниках Улан-Удэ дополнительно организована работа неотложных бригад в воскресные дни", - сообщила министр.

Она уточнила, что по состоянию на 23 ноября в Бурятии зарегистрировано 5 813 случаев ОРВИ, что в 1,5 раза превышает эпидемический порог. "Особую тревогу вызывает рост случаев гриппа за предыдущую неделю. Всего на 23 ноября было зарегистрировано 43 подтвержденных случая, преимущественно гриппа А (H3N2)", - отметила Лудупова.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, рост заболеваемости отмечен во всех возрастных группах, но наибольший - среди детей школьного возраста. "В структуре установленных респираторных вирусов выявлены парагрипп, риновирусы, бокавирусы и другие. Продолжается нарастание активности циркуляции вирусов гриппа с доминированием вируса A (H3N2). Все заболевшие гриппом не были привиты", - подчеркнули в ведомстве.

В Бурятии, по последним данным, от гриппа привито свыше 430 тыс. человек, из них более 145 тыс. детей.