Собянин: новую судостроительную верфь открыли в Нагатинском затоне в Москве

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Современную верфь для строительства и ремонта прогулочных и круизных судов открыли в Москве в районе Нагатинский Затон. В церемонии закладки килей и запуске производства электросудов "Москва 1.0" приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

"В последние годы мы активно развивали общественный транспорт: метро, Московские центральные диаметры, Московское центральное кольцо, электробусы, которые активно замещают обычные автобусы. А Москва-река как бы оставалась в стороне от этих трендов. Мы приняли решение о возобновлении регулярных пассажирских перевозок на Москва-реке и реализовали этот проект, запустив первые электрические суда. Сегодня мы открываем новый Московский судостроительный завод и запускаем производство первого судна. Поздравляю вас", - сказал Собянин.

По его словам, в рамках возрождения прогулочного флота столицы "были восстановлены знаменитые на всю страну Северный и Южный речные вокзалы Москвы, запущена так называемая "кругосветка", когда с Северного речного вокзала можно было проехать на судах по Золотому кольцу и вернуться на Южный речной вокзал". "И мы видим огромную потребность в новых судах. И, конечно, в первую очередь хорошо, чтобы это были электрические суда", - отметил Собянин.

Глава города напомнил, что строительство Московской верфи было начато в октябре 2023 года и закончено в кратчайшие сроки - за 22 месяца. Предприятие расположено на месте бывшей коммунальной зоны на Меловом мысе. Производственные площади занимают 23 тыс. кв. м, что позволяет организовать производство полного цикла: от работ по резке металла до спуска судов на воду, а также сервисное и техническое обслуживание. Ранее из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры судовладельцы перемещали суда в другие регионы, что требовало их вывода с маршрута.

Более 70% используемого на судоверфи оборудования - российского производства.

На предприятии создано свыше 500 новых рабочих мест. Современные системы очистки и фильтрации исключают возможность попадания отработанной воды в Москву-реку. В рамках благоустройства выполнено укрепление берегов, дноуглубительные работы, обеспечена возможность швартовки судов.

Мощности предприятия

Мощности нового предприятия позволяют производить до 40 судов в год. При этом обеспечена возможность единовременной сборки электросудов различных типов - "Москва 1.0", "Москва 2.0", "Москва 3.0", круизных судов "Московское золотое кольцо", а также беспилотных катеров для патрулирования акватории Москвы-реки.

В ближайшие годы власти Москвы планируют закупить порядка 40 современных электросудов для регулярных речных перевозок внутри столицы.

Как уточняется в материалах пресс-службы столичной мэрии, в 2027 году на верфи планируется заложить современное гибридное круизное судно "Московское золотое кольцо" длиной 110 м, которое в дальнейшем выйдет на одноименный популярный туристический речной маршрут. Ожидается, что к 2030 году на Москве-реке будут работать 7 маршрутов регулярного речного электротранспорта с новым флотом, а также 11 маршрутов экскурсионно-прогулочного флота на 42 новых электросудах. Речной флот столицы будет включать свыше 100 электросудов производства Московской верфи. В результате к 2030 году общее число поездок на речных судах достигнет 7 млн в год, включая 4 млн пассажиров регулярных перевозок.