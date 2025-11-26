Голикова: за пять лет число доноров в России выросло более чем на 30%

По словам вице-премьера РФ, доля безвозмездных доноров сохраняется на уровне 99%

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Количество доноров в России за последние пять лет увеличилось более чем на 30%, а доля безвозмездных доноров сохраняется на уровне 99%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"За последние 5 лет число доноров в нашей стране возросло более чем на 30%. В начале ноября мы прошли порог в 2 миллиона донаций с начала года. Сегодня 80% доноров возвращаются для повторной сдачи крови два и более раз в год. Но что самое главное, у нас сохраняется очень высокая доля безвозмездных доноров - на уровне 99%. Это подчеркивает высокий уровень социальной ответственности и милосердия наших граждан за которые мы только можем их поблагодарить", - сказала она на XVII Всероссийском форуме Службы крови: системное развитие и инновации.

Она отметила, что за 10 месяцев текущего года плановые значения заготовки плазмы крови на 2025 год уже перевыполнены почти на 9%. Заготовлено почти 850 т плазмы крови, что обеспечивает отечественное производство лекарств на основе крови и ее компонентов, а также независимость страны от иностранных производителей. Среди регионов-лидеров по росту донорской активности можно выделить Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловскую область.