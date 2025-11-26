Голикова: максимальные суммы страховых выплат в России выросли за четыре года

По словам вице-премьера РФ, показатель увеличился более чем в два раза

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Максимальные суммы страховых выплат выросли более чем в два раза в России за последние четыре года. К таким выплатам относятся пособие по беременности и родам и ежемесячная выплата по уходу за ребенком, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на сессии-презентации "100 проектов будущего России: человек" в Национальном центре "Россия" в Москве.

"За последние 4 года максимальные суммы страховых выплат выросли более чем в 2 раза. Пособие по беременности и родам увеличилось с 360 тыс. рублей в 2022 году до 794 тыс. рублей в 2025 году", - сказала она.

Голикова добавила, что ежемесячное пособие по уходу за ребенком за этот же период выросло с 31 тыс. рублей до почти 69 тыс. рублей. В 2026 году максимальные суммы этих выплат составят 955,8 тыс. рублей и 83 тыс. рублей соответственно.

"Платформа будущего: 100 проектов России" - серия тематических программ, которые посвящены реализации национальных целей развития страны. Каждое мероприятие посвящено одной из национальных целей на период до 2030 года и перспективу до 2036 года, определенных указом президента России Владимира Путина.