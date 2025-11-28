Статья

"После Сталинграда мы их не пощадим". Очерки Симонова о Великой Отечественной войне

28 ноября исполняется 110 лет со дня рождения Константина Симонова — советского писателя и поэта, автора знаменитого стихотворения "Жди меня". Он также был военным корреспондентом: окончил Литературный институт в 1938 году, а в следующем уже писал материалы с Халхин-Гола. После прошел как журналист всю Великую Отечественную войну. ТАСС публикует его архивные заметки в газете "Красная звезда"

В первые дни Великой Отечественной войны Константин Симонов был направлен военкором газеты "Известия" на Западный фронт. Там он попал в полуокруженный Могилев, оборона которого длилась 23 дня — с 3 по 26 июля 1941 года. Об этих событиях писатель подробно расскажет позже в своих романах "Живые и мертвые" и "Разные дни войны". Затем Симонова перевели в газету "Красная звезда", где он проработал до конца войны. На страницах издания 24 июля 1941 года вышло стихотворение "Презрение к смерти", написанное в память о подвиге танкиста-наводчика Сергея Полякова в сражениях за Могилев.

В начале декабря 1942 года в "Красной звезде" был опубликован масштабный материал Симонова "Декабрьские заметки". "Многострадальная русская земля! Долго ты будешь залечивать свои раны, долго твои сыновья, — плотники, печники, бетонщики, — будут своими золотыми руками воссоздавать разрушенное. И все-таки несмотря на то, что земля, отбитая у немцев, почти пустынна и печальна в своей наготе, — она особенно дорога сердцу, и особенно неприемлема мысль о том, что эта, такой дорогой ценой отвоеванная земля снова может попасть в руки немцев. Никогда не бывать этому!" — писал Константин Симонов.

В публикации Константин Михайлович описал ужасы, которые он видел от Москвы до Ржева, упомянул бои под Сталинградом и оставил место сатирическому мини-рассказу — диалогу между комиссаром и 45-летним кандидатом в Коммунистическую партию санитаром Губой.

"Оставшись вдвоем с Губой, комиссар спросил его, написал ли он жене о том, что его приняли в партию:



— Это кому, Аксинье-то? — сказал Губа. — Нет.



— Почему нет? — спросил комиссар.



— Нет, — снова повторил Губа и застенчиво улыбнулся своим мыслям.



— Но почему же все-таки нет?



— Нельзя, смеяться будет.



— Почему смеяться? — удивился комиссар.



— А как же? Скажет: "Что же ты, старый хрыч, жил, жил на свете сорок пять годов и вдруг додумался".

Из материала "Декабрьские заметки"

"Декабрьские заметки" — это не классическая сводка с фронта, а один большой литературный рассказ-обращение к народу, призывающий продолжить борьбу с немецкими захватчиками.

Несколько заметок Константина Симонова вышли как серия публикаций "Под Сталинградом". Так, 18 сентября 1942 года граждане Советского Союза на страницах "Красной звезды" увидели первый сталинградский очерк Симонова "Бой на окраине".

"За спиной — Сталинград. Это чувствуется не только потому, что видишь позади контуры города, крыши домов, заводские трубы. Эти слова в самом воздухе боя, в выражении лиц всех людей, которых встречаешь здесь, на передовых позициях. На их лица легло выражение какой-то особой твердости и упрямства. Губы плотно сжаты. В усталых, красных от бессонницы глазах возбужденный блеск".

Из очерка "Бой на окраине"

Далее рассказывается о молодом командире батальона, старшем лейтенанте Ткаленко и его бойцах, защищающих Сталинград. Через историю Ткаленко, ставшего свидетелем зверской расправы немцев над детьми, писатель показывает, как обычные люди под влиянием народного горя и личных трагедий превращаются в солдат с "беспощадными глазами", для которых осталась лишь одна цель — уничтожение врага. В первом же описанном бою Ткаленко демонстрирует хладнокровную решимость, принимая тяжелейшее командирское решение — лично уничтожить бежавшего с поля боя. Для него это — исполнение беспощадного закона войны, который важнее личных чувств.

Даже успешный результат боя, где потери противника вдвое выше, не приносит командиру удовлетворения — враг должен заплатить десятью смертями за одну красноармейскую. "Да, есть предел, за которым кончается человеческое терпение, за которым из всех чувств остается только одно — ненависть к врагу, и из всех желаний остается только одно желание — убить его", — подытожил писатель.

Через шесть дней, 24 сентября, в газете была опубликована заметка "Дни и ночи". Она не столько о военных операциях, сколько о том, каким стал город и его жители под непрерывным огнем. Симонов показал, как привычный мир — улицы, дома, Волга — превратился в адскую реальность, где земля содрогается, небо горит, а река стала "военной". Автор подчеркивает, что город живет и сражается: девушка-фельдшер снова и снова переправляется за ранеными, рабочие из цеха на отремонтированных танках идут в бой, бронебойщик Петр Болото с хитринкой в глазах рассказывает о подбитой технике. Это история о том, как в невыносимых условиях рождается несгибаемая воля к сопротивлению, где каждый становится солдатом. "И пусть потом они (нацисты — прим. ТАСС) не просят пощады ни у одного из тех, кто это видел. После Сталинграда мы их не пощадим", — писал Константин Михайлович.

В конце февраля 1943 года под авторством Константина Симонова вышел очерк "Путь на запад", где он размышляет о том, какой неизгладимый след оставляет война в душе человека. "До войны немецкие профессора и литераторы любили философствовать на темы о загадочной душе русского народа. Немцы не поняли этой души. Но во время войны, перейдя от философствования к убийству, они инстинктивно почувствовали ее силу и неодолимость", — подчеркнул автор.

Вспоминая первые 20 месяцев войны, автор признается, что не помнит ни одного города, из которого отступали бы с мыслями, что это насовсем. Он не встречал ни одного жителя Одессы, Харькова или Калинина, который бы сомневался в том, что вернется в свой родной город. Яркий пример — бойцы железнодорожной бригады, встреченные автором ночью у разрушенного моста. Они рассказали корреспонденту историю, которая показалась ему "поэтическим символом всей войны".

Осенью при отступлении от Дарг-Коха лейтенант Холодов остался, чтобы взорвать мост. Пропустив на него два десятка немецких автоматчиков, он поджег шнур. В последнюю секунду немцы заметили его и убили, но мост взлетел на воздух вместе с ними. Тело Холодова завалило обломками. Зимой, когда советские войска вернулись, железнодорожники, прибывшие восстанавливать мост, увидели торчащий из груды заржавленный штык. Инстинктивно поняв, что здесь их товарищ, они разрыли землю и нашли Холодова. Он не лежал, а стоял, вскинув над собой штык, словно часовой, который полтора месяца продолжал нести свою службу в ожидании тех, кто обязательно должен был вернуться.

"Не каждый солдат в точности знает географию, не каждый знает подробности истории России, ее битв и походов и ту цену, которой заплатили наши предки за нерушимость нашей земли, но у каждого солдата болит душа за всю Россию, и если он кубанец или ростовчанин и уже отбито у немца его родное село или город, душа его по-прежнему болит за Киев, за Смоленск и по-прежнему он называет эти города в числе тех заветных мест, до которых он лично сам непременно должен дойти своей как бы неспешной, а в то же время скорой солдатской походкой", — писал Симонов.

