Экс-главу департамента "Аэрофлота" Минаева отправили в колонию за растрату

Мужчина растратил более 3,8 млрд рублей

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы приговорил бывшего директора департамента планирования развития парка воздушных судов авиакомпании "Аэрофлот" Михаила Минаева к 9 годам колонии за растрату более чем 3,8 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Минаева признали виновным по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере). Ему назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы, отбывать которое подсудимый будет "в исправительной колонии общего режима". Помимо этого, судом был полностью удовлетворен иск ПАО "Аэрофлот" "на сумму свыше 3,8 млрд рублей", сообщили в ведомстве. Судом также был сохранен арест, который наложили на имущество Минаева на сумму, превышающую 238 млн рублей.

Судом было установлено, что с февраля 2016 года по апрель 2018 года Минаевым вместе с неустановленными лицами было похищено более чем 3,8 млрд рублей. Денежные средства выделялись ПАО "Аэрофлот" для оплаты договоров лизинга воздушных судов, а также взаимосвязанных с ними договоров. Хищение совершили "под видом оплаты консультационных услуг", а также "услуг по организации финансирования", которые были оказаны компанией "Диккис инвестментс лимитед", подконтрольной Минаеву.