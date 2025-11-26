Число участников Конгресса молодых ученых выросло почти в три раза за пять лет

КМУ является вторым по масштабу мероприятием после Петербургского международного экономического форума, указал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко

СИРИУС /федеральная территория/, 26 ноября. /ТАСС/. Количество участников Конгресса молодых ученых (КМУ), который проходит на федеральной территории Сириус, за пять лет выросло почти в три раза - до 9 тыс. Об этом в ходе пленарного заседания конгресса сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"За пять лет количество участников [КМУ] увеличилось почти в три раза - до 9 тыс.", - сказал Чернышенко.

Он также отметил, что КМУ является вторым по масштабу мероприятием после Петербургского международного экономического форума.

КМУ в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий - АНО "Национальные приоритеты".

ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.