В Ханты-Мансийске отменили все кружки и секции для детей из-за ОРВИ

В городе до 2 декабря включительно продлили дистанционное обучение для всех школ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 ноября. /ТАСС/. Все групповые занятия в кружках и клубных формированиях учреждений культуры, а также занятия в спортивных секциях временно отменены для школьников Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа из-за ситуации с ОРВИ и гриппом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава административного центра Югры Максим Ряшин.

Накануне в Ханты-Мансийске продлили до 2 декабря включительно дистанционное обучение для всех школ города из-за ситуации с ОРВИ. По данным управления Роспотребнадзора по Югре, в регионе за неделю с 17 по 23 ноября зарегистрировано 120 случаев ОРВИ на 10 тыс. населения, что в 1,5 раза выше уровня предыдущей недели, когда было зарегистрировано 79 случаев ОРВИ на 10 тыс. населения. 1,1 млн югорчан, или 64,7% от населения региона, уже привились от гриппа, в том числе свыше 313,8 тыс. детей и 4,1 тыс. беременных.

"В городе отмечен повышенный уровень заболеваемости ОРВИ. В связи с этим по 2 декабря включительно <…> отменяются все групповые занятия в кружках и клубных формированиях учреждений культуры для детей от 3 до 17 лет. Приостанавливается тренировочный процесс в детских спортивных секциях. Исключение - сборные команды, готовящиеся к соревнованиям различного уровня", - написал Ряшин.

По его словам, для всех организаций и учреждений города действуют рекомендации: при проведении любых мероприятий в помещениях неукоснительно соблюдать масочный режим, обработку рук антисептиком, проветривание и регулярную дезинфекцию помещений.