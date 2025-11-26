В Москве наградили победителей конкурса "СМИротворец-2025"

Глава ФАДН вручил награды в номинации "Нация победителей", посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба конкурса «СМИротворец»

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. В столичном Музее Победы прошла церемония награждения победителей Всероссийского конкурса "СМИротворец", награды получили 35 СМИ и блогов. Об этом сообщили организаторы конкурса.

"Тема межнациональных отношений очень чувствительная, сложная, поэтому так важно разбираться в ее нюансах. Журналисты могут прививать доброе, вечное, светлое, помогать избавиться от каких-то предубеждений, формировать доброжелательное представление о людях разных национальностей, которые живут рядом с нами, вызывая дружеские чувства. Но это может работать и в другую сторону, поэтому так важен "СМИротворец", важны молодые ребята, которые интересуются этой темой, освещают ее и правильно подают в общественное пространство. Ну а мы как партнеры всегда рядом и готовы помочь", - сказал на торжественной церемонии награждения руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Он напомнил, что 2026 год объявлен Годом народного единства и выразил надежду, что это стимулирует журналистов больше писать об этническом разнообразии нашей страны, пожелав "СМИротворцу" привлечь новых талантливых авторов.

Глава ФАДН вручил награды в номинации "Нация победителей", посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Первые места в этой номинации заняли: в категории "Федеральные и региональные СМИ" - краевой телеканал "Енисей" (г. Красноярск), в категории "Этнические и локальные СМИ" - сетевое издание "Актаныш-информ" (с. Актаныш, Республика Татарстан). Обладатели главных наград в номинации "Печать" - газета "Аргументы и факты - Удмуртия" (г. Ижевск) и журнал "Дарьял" (г. Владикавказ). Победители в двух категориях в номинации "Интернет" - портал "Кавказ сегодня" (г. Пятигорск) и портал "Улус.Медиа" (г. Якутск). В номинации "Телевидение" главные призы получили телеканал "Моя Планета" (г. Москва" и телерадиокомпания "Ариг Ус" (г. Улан-Удэ). В номинации "Этнозвук" на первом месте "Радио Пурга" (г. Анадырь), в номинации "Блоги" первое место жюри присудило блогу "Гусли голос" (г. Москва), в номинации "Детские и молодежные СМИ" победила газета "Золотой ключик" (г. Липецк). Приз в номинации "Поколение мультимедиа" получила студентка из Санкт-Петербурга Миряна Савич.

О конкурсе

Конкурс "СМИротворец-2025" на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится Федеральным агентством по делам национальностей в рамках Государственной программы РФ "Реализация государственной национальной политики" по инициативе и при поддержке Гильдии межэтнической журналистики.

ТАСС - генеральный партнер конкурса.