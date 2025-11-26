На Кубани директора спортклуба оштрафовали за пенную вечеринку

Женщина провела мероприятие на территории памятника природы

КРАСНОДАР, 26 ноября. /ТАСС/. Директора спортивного клуба в Новороссийске привлекли к административной ответственности и оштрафовали за проведение пенной вечеринки на территории памятника природы, сообщили журналистам в прокуратуре Краснодарского края.

"По постановлению природоохранного прокурора директор спортивного клуба привлечена к административной ответственности. <...> назначено наказание в виде штрафа", - говорится в сообщении.

В октябре сообщалось, что на территории памятника природы "Суджукская лагуна" в Новороссийске спортивный клуб провел пенную вечеринку без согласования с Министерством природных ресурсов Краснодарского края. Таким образом был нарушен режим особой охраны данной территории.

Тогда природоохранная прокуратура возбудила дело по ст. 8.39 КоАП РФ (нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях).