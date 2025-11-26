В Калининграде Музей Мирового океана принял 2 млн посетителей за год

Двухмиллионной посетительнице вручили памятный сертификат

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 26 ноября. /ТАСС/. Музей Мирового океана в Калининграде впервые за свою 35-летнюю историю принял двухмиллионного посетителя с начала 2025 года. 25 ноября им стала туристка из Москвы, сообщила пресс-служба музея.

"Это важное для нас событие. К том же Музей Мирового океана принял двухмиллионного гостя на борту знаменитого научно-исследовательского судна "Витязь" - нашего главного плавучего экспоната, с которого и начинался музей", - отметил генеральный директор музея Денис Миронюк, слова которого приводит пресс-служба.

По оценке гендиректора, преодоление отметки в 2 млн посещений достигнуто уже в ноябре, за месяц с лишним до конца 2025 года, что свидетельствует "о популярности музея, его развитии и, конечно же, росте туристического потока в регион". Руководитель учреждения напомнил, что за весь 2024 год музей на всех своих объектах насчитал 1,9 млн посещений.

Генеральный директор вручил двухмиллионной посетительнице Веронике Скалкиной памятный сертификат и абонемент на посещение объектов музея. Капитан легендарного музейного судна Владимир Фрадкин провел для гостьи из столицы индивидуальную экскурсию по "Витязю", где рассказал о важных страницах в истории корабля науки и его вкладе в изучение Мирового океана.

О музее

Музей Мирового океана - единственный в стране комплексный морской музей организован постановлением Совета Министров РСФСР в 1990 году. Начинался с возрождения легенды отечественной океанологии - судна "Витязь". В музейный комплекс входят 18 объектов, в числе которых единственная в стране подводная лодка-музей 641-го проекта на плаву "Б-413", единственное в мире судно космической связи с музейной экспозицией "Космонавт Виктор Пацаев" и другие уникальные суда. На берегу расположен Главный корпус с аквариумами и экспозицией "Глубина", главным экспонатом которой является легендарный глубоководный обитаемый аппарат "Мир-1", с помощью которого установили флаг России в точке географического Северного полюса.

Новая впечатляющая доминанта музея - комплекс "Планета Океан". Здание представляет вид планеты Земля из космоса и выполнено в форме шара. В 2025 году уникальный комплекс принял первых посетителей.

В 2022 году музей Мирового океана получил статус музея-заповедника. Входит в число самых посещаемых музеев в стране. Ежегодно в Музее Мирового океана открываются до 100 выставок, на базе его проводится более 150 различных мероприятий городского, областного, всероссийского и международного масштаба.